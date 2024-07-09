Байден на саммите НАТО в США проведёт встречи с Зеленским и Стармером

Американский президент Джо Байден на полях саммита НАТО в США проведёт встречи с Владимиром Зеленским и новым британским премьером Киром Стармером.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби отметил, что это будет первая встреча Байдена со Стармером.

С 9 по 11 июля в Вашингтоне пройдет саммит НАТО в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году.