Трамп обвинил Байдена в проблемах США

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что страна переживает ужасный период из-за действий нынешнего американского лидера Джо Байдена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что это ужасное время для нашей страны. Нас не уважают нигде в мире. Его [Байдена] не уважают, и у нашей страны очень серьезные проблемы", - сказал он в понедельник в интервью телеканалу Fox News. Дональд Трамп также добавил, что "если мы не будем осторожны, мы окажемся втянуты в третью мировую войну".

Трамп также прокомментировал выступление Байдена на дебатах, отметив, что президент выглядел "очень бледным" и говорил слабым голосом. "Он [Байден] давал действительно плохие ответы. Это даже не были ответы. Это были просто слова, сложенные вместе без всякого смысла", - указал бывший хозяин Белого дома.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Кандидатуры будут утверждены партийными съездами позднее летом.

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