В Китае предупредили об ответе на попытки усиления НАТО в АТР

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не заинтересованы в расширении НАТО и будут противодействовать попыткам Североатлантического альянса усилить влияние для реализации индо-тихоокеанской стратегии Соединенных Штатов Америки. Как передает Day.Az, об этом предупредили авторы китайской газеты Global Times (GT).

"Насильственное вмешательство в региональные дела неизбежно вызовет усиление противостояния между государствами АТР и трансатлантическим военным блоком", - указывается в публикации.

Авторы отметили, что альянс показал свою дестабилизирующую роль в Европе и может запустить подобный деструктивный процесс в Азии. Как утверждается в материале, большая часть стран региона хочет, чтобы альянс перестал "создавать напряженность, пропагандировать менталитет холодной войны и провоцировать блоковую конфронтацию".

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