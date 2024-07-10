https://news.day.az/world/1674042.html Cтраны НАТО согласовали текст итоговой декларации саммита альянса - СМИ
Cтраны НАТО согласовали текст итоговой декларации саммита альянса - СМИ
Делегации стран НАТО согласовали итоговый текст декларации саммита альянса, который теперь должны утвердить главы государств.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом агентству Reuters сообщили источники в НАТО.
"Союзники (страны НАТО - прим. ред.) достигли соглашения по декларации саммита", - сообщило агентство.
Главной проблемой этих переговоров, как признал ранее даже генсек НАТО, была формулировка обещания Украине принять ее в НАТО, которая не должна содержать конкретных сроков.
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