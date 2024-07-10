Cтраны НАТО согласовали текст итоговой декларации саммита альянса

Делегации стран НАТО согласовали итоговый текст декларации саммита альянса, который теперь должны утвердить главы государств.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом агентству Reuters сообщили источники в НАТО.

"Союзники (страны НАТО - прим. ред.) достигли соглашения по декларации саммита", - сообщило агентство.

Главной проблемой этих переговоров, как признал ранее даже генсек НАТО, была формулировка обещания Украине принять ее в НАТО, которая не должна содержать конкретных сроков.

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