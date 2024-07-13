МИД КНР посоветовал НАТО отказаться от пиара за счет очернения Китая

Китай советует политикам НАТО отказаться от попыток "оставить после себя наследие" при помощи безответственных высказываний, очерняющих КНР.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Китай советует некоторым западным политикам, карьера которых находится на грани краха, не делать попытки оставить после себя хотя бы какое-то наследие, провоцируя своими выступлениями проблемы и обвиняя других", - отметил он, комментируя высказывания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об угрозе безопасности, якобы исходящей от Китая.

НАТО является пережитком холодной войны и продуктом лагерной конфронтации, отметили в МИД.

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