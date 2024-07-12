Боррель заявил, что НАТО нет альтернативы

НАТО нет альтернативы на данный момент, но Евросоюзу нужно самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Такое мнение выразил уходящий глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Альтернативы НАТО для [обеспечения] территориальной обороны Европы нет", - написал он в Х (ранее Twitter). При этом Боррель указал на необходимость укрепления военного потенциала европейского сообщества. По его словам, это позволит "решить собственные проблемы" и "внести вклад в общую оборону". "Если ЕС станет сильнее, НАТО [тоже] будет сильнее", - добавил он.

Ранее Боррель заявлял, что Евросоюзу в будущем нужно стать более автономным в вопросах обеспечения безопасности. При этом он оставил открытым вопрос о том, должна ли более автономная система обеспечения безопасности ЕС включать в себя атомный компонент.

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