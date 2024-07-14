Стало известно, когда Финляндия примет решение по границе

Правительство Финляндии примет решение по новому закону о пограничной безопасности на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба финского кабмина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ожидается, что правительство примет решение по закону о пограничной безопасности на внеочередной сессии на неделе, начинающейся 15 июля", - сообщили в правительстве.

12 июля Депутаты парламента Финляндии одобрили проект закона, который предполагает ограничение приема мигрантов. При этом было озвучено мнение, что принятие проекта не приведет к открытию границы с Россией.

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