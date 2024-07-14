https://news.day.az/world/1674794.html В США пока не называют оружие, которое использовал стрелявший в Трампа
В США пока не называют оружие, которое использовал стрелявший в Трампа
Компетентные органы, которые занимаются расследованием покушения на экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания, пока не готовы назвать тип и модель оружие, которое использовал стрелявший, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Я не могу подтвердить или опровергнуть детали относительно оружия", - сказал на пресс-конференции представитель полиции штата Пенсильвания Джордж Бивенс.
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что правоохранительные органы нашли на месте происшествия винтовку типа AR.
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