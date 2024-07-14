Власти США перед покушением отказывали Трампу в просьбе усилить охрану

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США в течение последних недель отказывало сотрудникам службы охраны бывшего американского лидера Дональда Трампа в усилении его безопасности со стороны Секретной службы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил журнал The Federalist со ссылкой на неназванного представителя охраны Трампа.

"Охрана Трампа уже несколько недель просит усилить его защиту и [повысить] ее возможности, но Министерство внутренней безопасности [президента США Джо] Байдена раз за разом отклоняет ее просьбы", - приводит журнал его слова.

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