Дома у стрелявшего в Трампа нашли материалы для изготовления взрывчатки

Правоохранительные органы США обнаружили материалы для изготовления взрывчатки в доме и автомобиле подозреваемого в стрельбе на митинге экс-президента страны Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Ранее сотрудник Федерального бюро расследований США Кевин Роджек на брифинге для журналистов сообщил, что во время обыска автомобиля стрелявшего было обнаружено взрывное устройство.

Покушение на Трампа произошло 13 июля на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Экс-президент был ранен, но его жизнь находится вне опасности, ранение было легким - задето ухо. В результате стрельбы, открытой в сторону Трампа, погиб один из его сторонников. Нападавший ликвидирован сотрудниками Секретной службы США, которая охраняет бывшего президента.

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