Турецкая армия за неделю ликвидировала свыше 70 боевиков РПК в Ираке и Сирии

Турецкая армия в течение недели уничтожила 72 боевика Рабочей партии Курдистана (РПК, признана террористической и запрещена в Турции) в результате операций, проведенных на севере Ирака и Сирии. Об этом сообщило Минобороны республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В течение недели на севере Ирака и Сирии в результате проведенных операций уничтожены 72 террориста. Всего с начала года ликвидированы 1 427 террористов", - следует из сводки военного ведомства, которую приводит телеканал TRT Haber.

В Минобороны Турции отметили, что Анкара продолжает совместную с Багдадом работу по созданию двустороннего координационного центра по вопросам безопасности. Учредить его было решено по итогам состоявшегося в апреле визита в Ирак президента Турции Тайипа Эрдогана. Среди задач центра охрана общих границ и борьба с терроризмом.

В министерстве также подчеркнули, что задачей турецкого воинского контингента на севере Сирии является противодействие террористической угрозе, исходящей от связанных с РПК сил в регионе, и "недопущение создания террористического коридора". При этом в Минобороны заверили, что проводимые на севере Сирии операции "вносят важный вклад в обеспечение территориальной целостности Сирии". "Мы хотим, чтобы стабильность в Сирии была восстановлена и сирийский народ жил в мире и безопасности", - заявили в МО Турции.

Турецкие власти называют РПК основной угрозой национальной безопасности. Армия республики периодически проводит на севере Ирака и Сирии операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!