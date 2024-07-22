Букмекеры рассказали о вероятности победы Трампа на выборах президента США

Вероятность победы кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа на президентских выборах составляет 64%. Об этом свидетельствуют данные букмекерского агентства Polymarket, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, сумма ставок на победу Трампа насчитывает $40,9 млн, вице-президента США Камалы Харрис - $22,4 млн. Данные онлайн-проекта PredictIt говорят о том, что шансы на успех миллиардера составляют 61%, его вероятной соперницы, вице-президента Камалы Харрис - 39%.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Демократическую партию на них должен был представлять Джо Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах Трампом в среде демократов стали все больше призывать действующего главу государства отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис на высший государственный пост.

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