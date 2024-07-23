Харрис впервые выступила на публике после отказа Байдена от президентской гонки

Вице-президент США Камала Харрис впервые выступила на публике после отказа американского президента Джо Байдена от борьбы за переизбрание, но не рассказала о планах на свою избирательную кампанию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляция велась на сайте Белого дома.

Харрис выступила в Белом доме перед американскими спортсменами - победителями турниров под эгидой Национальной ассоциации студенческого спорта. Она не стала упоминать о своей кампании по борьбе за высший государственный пост, однако указала на достижения Байдена. Вице-президент утверждала, что нынешний хозяин Белого дома за один президентский срок добился большего, чем другие американские лидеры за два. "Наследие Джо Байдена за последние три года не имеет аналогов в современной истории. За один срок, да, вы можете смеяться, но за один срок он уже превзошел наследие большинства президентов, пробывших у власти по два срока", - сказала она, выступая в Белом доме.

Харрис добавила, что Байден, заразившийся на прошлой неделе коронавирусом, чувствует себя лучше. "Он чувствует себя намного лучше, быстро восстанавливается и с нетерпением ждет возвращения в строй", - сказала она.

21 июля Байден принял решение выйти из президентской гонки и поддержал выдвижение Харрис на высший государственный пост США.

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