В Литве освобождают территории под строительство военных полигонов

Власти Литвы считают возможным переселение жителей для освобождения территорий под строительство военных полигонов. Об этом в эфире национального радио LRT заявил советник президента страны Кестутис Будрис, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Армии для полигонов необходимы большие территории в 15 километров и даже 25 километров, поэтому может сложиться ситуация, когда возникнет потребность переселения жителей", - сказал он.

Как пояснил советник, новые полигоны нужны как армии Литвы, наращивающей число призывников и резервистов, так и прибывающим в балтийскую республику на учения союзникам по НАТО.

Два новых полигона уже решено строить в находящихся у границы с РФ Таурагском и Шилальском районах, несмотря на несогласие жителей. На встрече с представителями Минобороны Литвы жители районов заявили прямо: "Стройте полигоны у своих домов", "всю Литву хотите превратить в полигон", "наделаем полигонов, чтобы втянуть Литву в войну".

Жителям неясно, почему под полигоны выбраны именно эти территории, граничащие с Паграмантским региональным парком, что за спешка со строительством, на какие компенсации в связи с военной деятельностью по соседству может рассчитывать население, кто и как компенсирует неизбежное падение цены земельных участков.

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