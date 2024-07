Принц Гарри опасается, что на его жену могут совершить покушение

Младший сын британского короля Карла III принц Гарри опасается, что на его жену Меган Маркл могут совершить покушение, если она приедет в Соединенное Королевство. В интервью телеканалу ITV он заявил, что британские таблоиды создают настолько негативный образ американской актрисы, что психически неуравновешенного человека это может толкнуть на преступление, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Хватит одиночки, который это прочитает и решит действовать на основе прочитанного. Нож ли там будет или кислота, но все это вызывает у меня серьезные опасения. Это одна из причин того, почему я не хочу привозить свою жену обратно в эту страну", - сказал герцог Сассекский.

Принц Гарри уже несколько лет ведет войну с британскими таблоидами в судах королевства. В декабре Высокий суд Англии и Уэльса признал, что руководство компании Mirror Group Newspapers, издающей журнал OK!, газеты Daily Mirror, Express и несколько других, знали, что их сотрудники используют незаконные методы сбора информации о знаменитостях, включая принца. Сын короля назвал это решение судьбоносным, подчеркнув, что нечистоплотные журналисты сыграли свою роль и в трагической судьбе его матери принцессы Дианы.

"Есть свидетельства того, что еще в середине 90-х ее прослушивали. Вероятно, она была одной из первых жертв прослушки телефонов. Однако сегодня пресса, а именно таблоиды, с большим удовольствием пишут о том, что она страдала паранойей, но это не так. Она была совершенно права по поводу происходившего с ней, но сегодня она уже не с нами, чтобы узнать правду", - заявил принц о своей матери.

Он добавил, что его бабушка королева Елизавета II (1926-2022) поддерживала стремление принца привлечь к ответственности руководство британских бульварных изданий, однако оно же стало одной из причин его размолвки с другими родственниками.

Непопулярные супруги

Меган Маркл и принц Гарри входят в тройку самых непопулярных членов британской королевской семьи. Это связано с многочисленными критическими заявлениями, с которыми они выступали в адрес других представителей монаршей фамилии Великобритании в телеинтервью и автобиографической книге принца Spare ("Запасной"), и сказывается на тоне посвященных им публикаций в британских таблоидах. Так, в конце 2022 году бывший ведущий популярного телевизионного шоу об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон написал в газете The Sun, что ненавидит Маркл "на клеточном уровне" - сильнее, чем бывшего первого министра Шотландии Николу Стерджен и серийную убийцу Роуз Уэст. Использовав отсылку к одной из сцен сериала "Игра престолов" (Game of Thrones, 2011-2019), Кларксон признался, что хочет увидеть, как Маркл проведут голой по улицам каждого британского городка, а люди будут кричать ей "позор" и кидать в нее экскрементами. Публикация статьи вызвала громкий скандал - как Кларксон, так и The Sun принесли за нее извинения, которые супруги отказались принимать.

В январе 2020 года принц Гарри и его жена приняли решение отказаться от роли старших членов британской королевской семьи. Они потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Супруги переехали в США, приобрели дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где воспитывают сына Арчи и дочь Лилибет Диану. Перестав получать бюджетные средства, которые полагались принцу и его жене как ведущим активную общественную деятельность членам королевской семьи, они заключили контракты о продюсировании и создании аудио- и видеоконтента со шведским сервисом потокового аудио Spotify (впоследствии он расторг договоренность с супругами) и американским Netflix.

