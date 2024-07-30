Швейцария запретила въезд некоторым поездам из Германии

Швейцарская железнодорожная компания Swiss Federal Railways AG (SBB) все чаще вынуждена остановливать курсирование скоростных поездов класса ICE от немецкой Deutsche Bahn из-за постоянных задержек.

Как передает Day.Az, так, с января по март 2024 года на границе были остановлены 11% всех поездов на маршруте "Мюнхен - Цюрих", тогда как годом ранее такая участь постигла лишь 2% поездов. Тем временем, на маршруте "Фрайбург - Базель" в 2023 году пришлось развернуть 12,4% немецких поездов, пишет Bild.

Швейцарские железнодорожники объясняют: задержки в Германии не должны нарушать пунктуальный ритм тонко сбалансированной сети Швейцарии, ведь если у них в 2023 году вовремя приходили 92,5% поездов, то в Германии лишь 64%.

В то же время немецким поездам предоставляется дополнительный буфер от 10 до 15 минут в зависимости от маршрута. "Еще более длительный период ожидания приведет к задержкам многих поездов в Швейцарии", - заявили в SBB.

Пассажирам же немецких ICE, которые останавливают в Швейцарии, приходится выходить на ближайшей станции и пересаживаться на швейцарские поезда.

Одна из распространенных причин задержек поездов в Германии - забастовки профсоюза машинистов, именно с этим были связаны около половины отмен рейсов из Германии в Швейцарию.

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