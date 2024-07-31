https://news.day.az/world/1678568.html Лидер ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране
Лидер ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране
Лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране, столице Ирана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Корпус стражей исламской революции. Сообщается, что сегодня утром резиденция в Тегеране подверглась ракетному обстрелу.
В результате нападения погиб не только Хания, но и один из его телохранителей
Радикальное палестинское движение ХАМАС подтвердило новость о гибели главы политического бюро Исмаила Хании. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале движения.
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В результате нападения погиб не только Хания, но и один из его телохранителей
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