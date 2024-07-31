Лидер ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране

Лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране, столице Ирана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Корпус стражей исламской революции. Сообщается, что сегодня утром резиденция в Тегеране подверглась ракетному обстрелу.

В результате нападения погиб не только Хания, но и один из его телохранителей

Радикальное палестинское движение ХАМАС подтвердило новость о гибели главы политического бюро Исмаила Хании. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале движения.

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В результате нападения погиб не только Хания, но и один из его телохранителей