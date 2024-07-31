Убийство Исмаила Хании усилит напряженность на Ближнем Востоке

Убийство главы политического бюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране приведет к нарастанию напряженности в ближневосточном регионе. Такое мнение выразила американская газета The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее оценкам, "убийство Хании <...>, вероятно, усилит напряженность в регионе, пока США добиваются от Израиля и ХАМАС заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа". Его гибель будет рассматриваться как "крупная победа премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху", который ранее обещал "уничтожить лидеров ХАМАС". Произошедшее может "говорить о начале новой фазы" палестино-израильского конфликта, добавляет издание.

Ранее в ХАМАС заявили о гибели Хании при израильском ударе по его резиденции в Тегеране, где он принял участие в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана. В свою очередь телеканал Al Hadath информировал, что Хания был убит в результате прямого попадания ракеты, в момент атаки он находился в спальне. По данным источника телеканала Al Mayadeen, ракета была запущена "не с территории самого Ирана", а "из другого государства". Заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заверил, что это убийство не останется без ответа.

Израильская сторона пока не комментировала информацию о гибели Хании. С начала в октябре 2023 года эскалации в секторе Газа силы Израиля неоднократно наносили удары по лагерю беженцев в городе Газа, где находилась семья Хании. В результате обстрелов погибли трое сыновей и четверо внуков, а также сестра главы политбюро ХАМАС.

Хания был избран главой политбюро ХАМАС в мае 2017 года и переизбран на эту должность в августе 2021 года. В сентябре 2022 года в Москве состоялась его встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, в ходе которой стороны уделили внимание развитию ситуации в ближневосточном регионе с упором на палестинскую проблематику.

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