В Израиле заявляют о готовности к любому развитию событий

Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что Израиль "не хочет войны", но "готовится к любому возможному развитию событий".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на портал Ynet, соответствующие заявления он сделал во время посещении батареи противоракетной системы "Хец" ("Стрела").

"Необходимо выполнять работу на всех уровнях", - добавил министр, обращаясь к военнослужащим.

Глава Минобороны посетил батарею ПРО после удара по одному из старших командиров вооруженных формирований "Хезболлах" Фуаду Шокру в Бейруте и гибели в Тегеране главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

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