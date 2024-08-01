https://news.day.az/world/1678984.html Израиль ликвидировал командира боевого крыла ХАМАС
Израиль ликвидировал командира боевого крыла ХАМАС
Армия обороны Израиля заявила, что убила в секторе Газа лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на публикацию пресс-службы Армии обороны Израиля на платформе Х.
"Теперь мы можем подтвердить: Мухаммед Дейф был ликвидирован", - говорится в коротком заявлении.
Отмечается, что Дейф погиб после удара израильских истребителей по району Хан-Юнис 13 июля.
В ночь на 31 июля в Тегеране в результате прямого попадания ракеты погиб политический лидер ХАМАС Исмаил Хания.
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