США готовы защитить Израиль от любой угрозы

"США готовы помогать Израилю защищаться от угроз со стороны Ирана, шиитского движения "Хезболла", палестинского движения ХАМАС и шиитского движения "Ансар Аллах", правящего на севере Йемена".

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт Белого дома, об этом заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Джо Байден по телефону обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху усилия по поддержке защиты Израиля от угроз.

Как отмечается в сообщении Белого дома, речь шла о возможностях "оборонительных военных развертываний" Соединенных Штатов Америки с целью поддержки защиты Израиля от угроз, в том числе от беспилотников и баллистических ракет.

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