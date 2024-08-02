В Турции за три дня задержали почти сотню подозреваемых в связях с ИГ

Служба безопасности Турции задержала почти 100 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В рамках операций против террористической группировки ИГ, проведенных в течение 3 дней в 26 провинциях, задержаны 99 человек", - написал министр на своей странице в соцсети X. Задержания проведены в том числе в Стамбуле, Анкаре, Измире.

Спецслужбы Турции регулярно проводят операции против ИГ. За год в республике, по данным МВД, задержаны свыше 3 тыс. человек по подозрению в связях с группировкой.

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