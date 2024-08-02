В ЕС создали специальную группу из-за Трампа

Европейская комиссия (ЕК) создала специальную рабочую группу для подготовки к возможному возвращению экс-президента США Дональда Трампа на пост главы государства из-за опасений, что это может повлечь резкие изменения в политике Вашингтона по Украине. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Создание группы объясняется обеспокоенностью Брюсселя тем, что если Трамп вернется в Белый дом, то может приостановить или прекратить военную и финансовую поддержку Украины, а также надавить на Киев согласиться завершить конфликт на условиях, удобных для России", - передает газета.

Авторы материала отметили, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) также "встревожены позицией республиканца", который грозился вывести США из состава НАТО или изменить положения устава альянса о коллективной обороне "для тех стран, которые слишком мало тратят на военные нужды".

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