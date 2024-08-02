Министры обороны Израиля и США обсудили совместное противодействие Ирану

Министр обороны Израиля Йоав Галант и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили по телефону совместное противодействие Ирану.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба израильского военного ведомства.

Как говорится в сообщении, Галант проинформировал Остина о ситуации в регионе "в свете недавних событий", они "обсудили важное сотрудничество США и Израиля в оборонной сфере перед лицом угроз, исходящих от Ирана и его сателлитов".

Израильский министр "подчеркнул важность совместной работы с партнерами по коалиции и союзниками для обеспечения региональной стабильности и безопасности", заявили в Минобороны. Галант напомнил о стремлении Израиля добиться освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников путем заключения через посредников соглашения с палестинскими радикалами.

"Беспрецедентное сотрудничество в сфере безопасности между Израилем и Соединенными Штатами, направленное против Ирана и его сателлитов, критически важно для стабильности и безопасности в регионе. Мы полны решимости защитить граждан Израиля, и это включает достижение соглашения [по Газе]. Израиль привержен достижению соглашения о возвращении заложников", - приводит пресс-служба слова Галанта.

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