Немецкие разведчики не могут сосредоточиться

Сотрудники Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) не могут сосредоточиться на работе из-за жары в офисе. Как передает Day.Az, об этом сообщает Bild.

В публикации подчеркивается, что кондиционеры не установлены в 3,5 тысячи офисов БНД. Из-за этого температура в помещениях поднимается до 30-33°C. Сотрудники ведомства подчеркивают, что им стало сложно сосредоточится на чем-либо.

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