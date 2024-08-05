https://news.day.az/world/1679627.html Немецкие разведчики не могут сосредоточиться
Немецкие разведчики не могут сосредоточиться
Сотрудники Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) не могут сосредоточиться на работе из-за жары в офисе. Как передает Day.Az, об этом сообщает Bild.
В публикации подчеркивается, что кондиционеры не установлены в 3,5 тысячи офисов БНД. Из-за этого температура в помещениях поднимается до 30-33°C. Сотрудники ведомства подчеркивают, что им стало сложно сосредоточится на чем-либо.
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