Британия усилит полицейский контингент из-за беспорядков

Правительство Великобритании выделит большой контингент полицейских специалистов, чтобы помочь противостоять беспорядкам, охватившим британские улицы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер по завершении заседания чрезвычайного правительственного комитета Cobra по вопросу антииммигрантских волнений на улицах британских городов.

"Во-первых, у нас будет армия специализированных общественных оперативных дежурных, и таким образом у нас будет достаточно полицейских, чтобы справляться с этим там, где необходимо", - сказал премьер.

"Во-вторых, мы ускорим уголовное судопроизводство. Уже произошли сотни арестов, некоторые [задержанные] уже предстали в судах сегодня утром", - добавил Стармер.

Он также сообщил, что распорядился об ускорении процесса выявления участников беспорядков, чтобы они "почувствовали на себе всю силу закона".

При этом правительство отвергло предложения использовать армию для подавления беспорядков.

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