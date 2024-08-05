В этой европейской стране зафиксировали всплеск антисемитизма

Число проявлений антисемитизма в Чехии в 2023 году возросло примерно на 90% по сравнению с 2022 годом. Со ссылкой на Федерацию еврейских общин республики об этом сообщило информационное агентство ČTK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В 2023 году в стране было зарегистрировано 4 328 проявлений антисемитизма. Годом ранее таких выпадов по отношению к Израилю и представителям еврейского народа было зафиксировано 2 277. Увеличение числа инцидентов связано, согласно агентству, с обострением международной ситуации.

В виртуальном пространстве в 2023 году было зафиксировано 98% всех случаев проявления антисемитизма. Подавляющее число ненавистных высказываний, согласно агентству, появилось в социальных сетях. Там распространялись, в частности, оскорбительная для евреев ложь и теории заговоров. В ходе общественных мероприятий, например на демонстрациях и митингах, было отмечено 57 проявлений антисемитизма.

Между тем в республике в прошлом году не было зарегистрировано ни одного случая насилия по отношению к гражданам еврейской национальности. Таких инцидентов в Чехии за последние пять лет произошло только два - в 2020 и 2021 годах.

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