Израиль атаковал отряд и оружейный склад "Хезболлах" в Ливане

Израильские ВВС нанесли удары по оружейному складу и отряду вооруженных радикалов шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Day.Az, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, военнослужащие выявили "отряд террористов" на территории "оружейного склада внутри военного сооружения "Хезболлах" в районе Кфар-Килы, после чего "истребители атаковали сооружение и склад, где действовали террористы". Кроме того, ВВС Израиля нанесли удары по группе вооруженных радикалов "Хезболлах", "покидающих район, откуда были произведены запуски" по Израилю, добавили в пресс-службе.

Военные также сообщили, что "в ходе дополнительных атак" израильские самолеты "нанесли удары по военным зданиям" "Хезболлах" в районе Айта-эш-Шаб и по ракетной установке радикалов на юге Ливана.

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