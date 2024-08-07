Филиппины, США, Австралия и Канада проводят первые совместные военные учения

Филиппины, США, Канада и Австралия сегодня приступили к своим первым совместным военно-морским учениям в Южно-Китайском море, направленным на укрепление взаимной оперативной совместимости.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили вооруженные силы четырех стран в совместном заявлении.

В ноте подтверждается общее обязательство защищать свободу судоходства в Южно-Китайском море и уточняется, что силы, участвующие в маневре, будут действовать в пределах исключительной экономической зоны Манилы, в радиусе 200 морских миль от филиппинского побережья.

Учения продлятся два дня, в них примут участие военно-морские и авиационные подразделения; На прошлой неделе Филиппины провели свои первые совместные с Японией военно-воздушные учения в тех же водах.

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