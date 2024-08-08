Американцы заявили, что ушли из Армении

Вся военная техника и персонал США покинули Армению.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в заявлении посольства США в Ереване.

"Eagle Partner 2024 - миротворческие учения, призванные повысить оперативное взаимодействие между Соединенными Штатами и Арменией, успешно завершились 24 июля. Мы можем подтвердить, что вся военная техника и персонал США покинули Армению", - говорится в заявлении.

Отметим, что совместные военные учения Eagle Partner 2024 начались 15 июля.

Совместные учения с военнослужащими сухопутных войск США в Европе и Африке и Национальной гвардии Канзаса продлились до 24 июля.

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