https://news.day.az/world/1680670.html В Японии предупредили о вероятном мощном землетрясении в разломе Нанкай
В Японии предупредили о вероятном мощном землетрясении в разломе Нанкай
Вероятность возникновения мощного землетрясения в разломе Нанкай в Японии временно повышена после землетрясения в районе юго-западного острова Кюсю. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Вероятность мощного землетрясения в разломе Нанкай стала выше, чем в обычное время", - говорится в сообщении ведомства.
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