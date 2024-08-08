В Японии предупредили о вероятном мощном землетрясении в разломе Нанкай

Вероятность возникновения мощного землетрясения в разломе Нанкай в Японии временно повышена после землетрясения в районе юго-западного острова Кюсю. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вероятность мощного землетрясения в разломе Нанкай стала выше, чем в обычное время", - говорится в сообщении ведомства.

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