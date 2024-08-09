Пентагон сообщил о запуске трех ракет по базе с ВС США в Ираке

Поддерживаемая Ираном шиитская группировка запустила в понедельник три ракеты по авиабазе Айн-эль-Асад в Ираке, где находились военнослужащие США, один снаряд удалось перехватить. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх отметила, что в результате нападения пострадали пять военнослужащих

"Две ракеты, выпущенные, как мы считаем, поддерживаемой Ираном шиитской группировкой, упали на авиабазу Айн-эль-Асад в Ираке. Третья ракета была перехвачена до того, как она могла достичь базы", - рассказала она.

По словам официального представителя военного ведомства, Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка, занимается расследованием обстоятельств нападения. "Мы хотим убедиться, что подобное не повторится, и поэтому СЕНТКОМ собирается скорректировать и принять надлежащие меры, необходимые для защиты наших сил в регионе", - подчеркнула Сингх.

Изначально, продолжила она, по оценкам Пентагона, "пострадали семь человек". "На самом деле в результате нападения пострадали пять военнослужащих. После анализа, проведенного после удара, мы установили, что на самом деле в результате нападения были ранены четверо военнослужащих и один подрядчик. Двое других получили незначительные ранения и сразу же вернулись на службу", - пояснила представитель министерства.

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