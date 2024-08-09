https://news.day.az/world/1680884.html Армия Израиля начала операцию на юге сектора Газа
Армия Израиля начала операцию на юге сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба армии в Telegram-канале Israel Defense Forces.
По данным пресс-службы, операция была начата после получения разведданных о присутствии в этой зоне "террористов и террористической инфраструктуры".
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