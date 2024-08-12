Хакан Фидан провел телефонный разговор с Блинкеном
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел сегодня телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Как передает Day.Az со ссылкой на туречкие СМИ, об этом заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
Он отметил, что в ходе беседы, проведенной по просьбе американской стороны, обсуждались переговорный процесс между Израилем и ХАМАС и растущая напряженность в регионе.
Министр Х.Фидан подчеркнул, что убийство главы Политбюро ХАМАС Хании и продолжающиеся убийства палестинцев являются показателем нежелания Израиля установить мир.
Турецкий дипломат также заявил, что на Израиль следует оказать давление, чтобы добиться устойчивого прекращения огня.
Ранее, говорилось о том что ВВС Турции нанесли удар по объектам террористов на севере Ирака, нейтрализовав не менее 17 боевиков.
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