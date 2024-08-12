Турция нанесла удар по террористам в Ираке

ВВС Турции нанесли удар по объектам террористов на севере Ирака, нейтрализовав не менее 17 боевиков.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Турции.

В ведомстве отметили, что воздушные удары нанесены по зоне проведения антитеррористической операции Pençe-Kilit.

"Турецкая армия полна решимости обеспечить безопасность рубежей страны и внести вклад в региональную безопасность. Борьба с террористами будет продолжена", - заверили в Минобороны.

Накануне турецкие СМИ сообщали о планах создания новых опорных пунктов армии на севере Ирака.

По последним данным, число террористов, нейтрализованных ВС Турции с начала года в Сирии и Ираке, превысило 1650.

Отметим, что недавно турецкая армия ликвидировала 12 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака в районе проведения операции "Коготь - замок".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!