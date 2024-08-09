Турецкая армия ликвидировала 12 боевиков РПК на севере Ирака

Турецкая армия ликвидировала 12 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака в районе проведения операции "Коготь - замок". Об этом сообщило Минобороны республики в X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На севере Ирака в районе проведения операции "Коготь - замок" уничтожены 12 обнаруженных террористов", - говорится в релизе.

В Турции РПК признали террористической организацией и запретили в стране, Анкара считает РПК основной угрозой национальной безопасности. Турецкая армия практически ежедневно проводит операции, в основном воздушные, в Северном Ираке, где базируются силы РПК.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан сообщил в пятницу журналистам в Стамбуле, что на следующей неделе в Турции запланирована встреча представителей Анкары и Багдада в рамках двустороннего механизма по вопросам безопасности. Координационный центр этого механизма был создан между двумя странами в апреле по итогам визита в Ирак президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Среди задач центра - охрана общих границ и борьба с терроризмом.

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