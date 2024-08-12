Сотрудники Генпрокуратуры Бангладеш массово ушли в отставку

Семьдесят сотрудников Генеральной прокуратуры Бангладеш оставили свои должности. Об этом сообщила газета Daily Observer со ссылкой на источники в этом ведомстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным издания, в отставку подали 70 из 215 юристов офиса генерального прокурора страны, включая его заместителей и помощников.

Как напомнила газета, работавший при власти бывшего премьер-министра республики Шейх Хасины генеральный прокурор Бангладеш Абу Мохаммад Амин Уддин покинул свою должность на прошлой неделе. После этого президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу назначил нового генпрокурора, которым стал юрист Верховного суда страны Мохаммад Асадуззаман.

5 августа на фоне массовых антиправительственных выступлений премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну. В республике сформировано временное правительство, которое возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус. Оно было приведено к присяге 8 августа.

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