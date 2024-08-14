Часть арабских стран отказалась отправить миротворцев в Газу

Несколько арабских государств проинформировали Израиль, что не будут участвовать в послевоенной миротворческой миссии в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила израильская армейская радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

По ее информации, вопрос послевоенного обустройства Газы может обсуждаться на запланированном на 15 августа очередном раунде переговоров с посредниками по урегулированию ситуации в палестинском анклаве.

Согласно данным радиостанции, Египет и Марокко отказались участвовать в миссии в Газе, а Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обусловили свое участие в ней наличием соответствующего запроса от Палестинской национальной администрации (ПНА) на отправку миротворцев в сектор.

"Галей ЦАХАЛ" отмечает, что Израиль выступает против привлечения ПНА к послевоенному обустройству анклава.

Отметим, что недавно советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа состоятся 15 августа.

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