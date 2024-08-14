Израиль назвал дату переговоров по Газе

Переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа состоятся 15 августа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Очередной раунд переговоров должен состояться завтра [15 августа] в Дохе, столице Катара", - заявили в офисе израильского лидера.

По данным советника, делегация Израиля будет возглавлена директором разведывательной службы "Моссад" Давидом Барнеа.

Отметим, что США поставит Саудовской Аравии более 10 000 авиабомб, предварительно сняв все ограничения, ради посредничества Эр-Рияда в мирных переговорах между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС по прекращению огня в Газе.

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