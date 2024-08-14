США снимают запрет на авиабомбы для Саудовской Аравии

Администрация президента США Джо Байдена поставит Саудовской Аравии более 10 000 авиабомб, предварительно сняв все ограничения, ради посредничества Эр-Рияда в мирных переговорах между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС по прекращению огня в Газе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

"Поставки будут включать 3000 бомб малого диаметра и 7500 бомб Paveway IV, поставки которых были приостановлены с тех пор, как президент Байден запретил их в 2021 году из-за изнурительной войны Саудовской Аравии в Йемене", - уточняет издание.

Белый дом стремится урегулировать напряжение между Израилем и саудитами, также заручившись дипломатической поддержкой последних в урегулировании ближневосточного конфликта, пишет WSJ.

Отметим, что недавно госдепартамент США одобрил возможную продажу Израилю истребителей F-15 и сопутствующего оборудования на $18,82 млрд.

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