Госдеп одобрил продажу Израилю истребителей F-15 на $18,82 млрд

Госдепартамент одобрил возможную продажу Израилю истребителей F-15 и сопутствующего оборудования на $18,82 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как следует из документа, Израиль ранее направил США запрос на покупку 50 новых многоцелевых истребителей F-15IA, комплектов для модификации имеющихся у него истребителей F-15I, а также двигателей, радаров, пусковых установок и другого оборудования. Ожидается, что поставки самолетов и оборудования в рамках одобренной сделки начнутся в 2029 году. В Пентагоне утверждают, что продажа Израилю истребителей "не нарушит базовый баланс военных сил в регионе".

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