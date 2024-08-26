Путин поручил создать аналог Telegram

Президент России Владимир Путин поручил создать полностью российский аналог мессенджера Telegram, результатов стоит ожидать через месяц.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что такое поручение Владимир Путин дал в связи с арестом Павла Дурова во Франции.

Сообщается, что на новый мессенджер должны будут перейти все чиновники, военные, сотрудники спецслужб. Поручение заняться его разработкой получили ряд министерств и ведомств, в частности, Минцифры, Минобороны, ФСБ, Роскомнадзор и Служба спецсвязи ФСО.

"Нам нужно сработать быстро. Все разработать и запустить, а, если будут какие-то проблемы, исправим по ходу. Ситуация со связью может стать критической в ближайшее время", - пояснил один из собеседников в Кремле.

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