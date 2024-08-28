https://news.day.az/world/1684711.html Единственный порт Молдовы на Дунае может перейти другой стране
Единственный порт Молдовы на Дунае может перейти другой стране
Румынское правительство планирует обсудить меморандум о приобретении Международного свободного порта Джурджулешты в Молдове у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), передает Day.Az со ссылкой на "Romania Libera".
Этот вопрос будет обсуждаться на сегодняшнем заседании Кабинета министров Румынии. Однако стоимость сделки не разглашается.
В настоящее время Международный свободный порт Джурджулешты в Республике Молдова управляется компанией Danube Logistics SRL, принадлежащей Европейскому банку реконструкции и развития.
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