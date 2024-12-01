https://news.day.az/world/1711871.html Автомобиль премьера Японии врезался в машину охраны Автомобиль премьер-министра Японии Сигэру Исибы врезался в ехавшую впереди одну из машин кортежа охраны главы правительства. ДТП произошло в префектуре Тоттори. По данным телеканала NHK, Исиба не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Из-за столкновения автомобилей движение всего кортежа было приостановлено.
Автомобиль премьера Японии врезался в машину охраны
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