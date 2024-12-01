Автомобиль премьера Японии врезался в машину охраны

Автомобиль премьер-министра Японии Сигэру Исибы врезался в ехавшую впереди одну из машин кортежа охраны главы правительства. ДТП произошло в префектуре Тоттори. По данным телеканала NHK, Исиба не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Из-за столкновения автомобилей движение всего кортежа было приостановлено. Через некоторое время машины возобновили движение.

Как уточнило агентство Kyodo, предположительно, машина японского премьера врезался в авто охраны, когда последняя остановилась на красный сигнал светофора.

Отмечается, что в Тоттори Исиба провел встречу с активом правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), а также местными жителями. Кроме того, он также посетил свой родной дом. Исиба, как отмечается, родился в Токио, однако детство и юность он провел в Тоттори.

ДТП произошло, когда кортеж Исибы следовал в аэропорт. Позже оттуда японский премьер вылетел в Токио.