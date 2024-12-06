Трамп захотел поменять выборы в США

Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал план по изменению порядка проведения выборов, чтобы сделать процедуру более организованной. Об этом пишет журнал Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы сделаем то, что действительно было необходимо в течение долгого времени. И мы рассмотрим выборы. Мы хотим иметь бумажные бюллетени, однодневное голосование, удостоверение личности избирателя и подтверждение гражданства", - рассказал американский лидер в ходе церемонии получения премии "Патриот года".

В частности, Трамп сослался на недавно принятый закон в Калифорнии, согласно которому местные власти не имеют права требовать у избирателей удостоверения личности при голосовании. По его словам, это является преступлением, которое необходимо пресечь.