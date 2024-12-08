Премьер Сирии готов к сотрудничеству с оппозицией

Премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали выразил готовность к сотрудничеству с оппозицией.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщают арабские СМИ.

Он также отметил, что не собирается покидать Дамаск.

"Мы готовы сотрудничать с любым правительством, выбранным сирийским народом", -заявил премьер-министр.

Кроме того, он подчеркнул, что его целью является обеспечение нормального функционирования государственных институтов.