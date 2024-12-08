https://news.day.az/world/1713631.html Премьер Сирии готов к сотрудничеству с оппозицией - СМИ - ВИДЕО Премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали выразил готовность к сотрудничеству с оппозицией. Как сообщает Day.Az, об этом сообщают арабские СМИ. Он также отметил, что не собирается покидать Дамаск. "Мы готовы сотрудничать с любым правительством, выбранным сирийским народом", -заявил премьер-министр.
Премьер Сирии готов к сотрудничеству с оппозицией - СМИ - ВИДЕО
Премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали выразил готовность к сотрудничеству с оппозицией.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщают арабские СМИ.
Он также отметил, что не собирается покидать Дамаск.
"Мы готовы сотрудничать с любым правительством, выбранным сирийским народом", -заявил премьер-министр.
Кроме того, он подчеркнул, что его целью является обеспечение нормального функционирования государственных институтов.
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