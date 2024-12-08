https://news.day.az/world/1713665.html Оппозиция захватила тюрьму Сейдная в Сирии и освободила заключенных Сирийские оппозиционеры захватили тюрьму Сейдная, расположенную в северных окрестностях Дамаска, выпустив всех заключенных. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
Оппозиция захватила тюрьму Сейдная в Сирии и освободила заключенных
Сирийские оппозиционеры захватили тюрьму Сейдная, расположенную в северных окрестностях Дамаска, выпустив всех заключенных.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
Военная тюрьма Сейдная, которая находилась под контролем сирийского правительства, использовалась для содержания тысяч заключенных, включая гражданских активистов и представителей вооруженной оппозиции.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре