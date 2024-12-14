В Париже прошла акция против колониальной политики Франции - ФОТО - ВИДЕО
В центре Парижа, на площади Трокадеро перед Эйфелевой башней, прошла акция, посвящённая "Дню деколонизации".
Как сообщает в субботу Day.Az, организатором мероприятия выступила Бакинская инициативная группа при поддержке участников движений за независимость бывших французских колоний.
Акция была приурочена к годовщине принятия Генеральной Ассамблеей ООН Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, которая была утверждена 14 декабря 1960 года.
Участники акции скандировали такие лозунги, как "Нет колониализму", "Борьба за свободу продолжается!", "Единство ради свободного будущего!", "Деколонизация начинается здесь и сейчас!".
На мероприятии присутствовали представители движений за независимость из таких регионов, как Коморские острова, Гваделупа, Французская Полинезия, Реюньон, Новая Каледония, Сен-Мартен, Корсика и Мартиника.
Протестующие призвали к исполнению резолюции № 1514 Генеральной Ассамблеи ООН и подчеркнули необходимость активного вмешательства международного сообщества в разрешение проблем, с которыми сталкиваются современные колонии.
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