В Париже прошла акция против колониальной политики Франции

В центре Парижа, на площади Трокадеро перед Эйфелевой башней, прошла акция, посвящённая "Дню деколонизации".

Как сообщает в субботу Day.Az, организатором мероприятия выступила Бакинская инициативная группа при поддержке участников движений за независимость бывших французских колоний.

Акция была приурочена к годовщине принятия Генеральной Ассамблеей ООН Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, которая была утверждена 14 декабря 1960 года.

Участники акции скандировали такие лозунги, как "Нет колониализму", "Борьба за свободу продолжается!", "Единство ради свободного будущего!", "Деколонизация начинается здесь и сейчас!".

На мероприятии присутствовали представители движений за независимость из таких регионов, как Коморские острова, Гваделупа, Французская Полинезия, Реюньон, Новая Каледония, Сен-Мартен, Корсика и Мартиника.

Протестующие призвали к исполнению резолюции № 1514 Генеральной Ассамблеи ООН и подчеркнули необходимость активного вмешательства международного сообщества в разрешение проблем, с которыми сталкиваются современные колонии.