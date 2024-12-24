https://news.day.az/world/1717890.html Сотни машин собрались в гигантскую автоелку в России - ВИДЕО 500 машин собрались в гигантскую автоелку в Красноярске (РФ). Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, участники поочередно зажгли фары от "верхушки" к основанию. Такой флэшмоб к Новому году устроили водители одного из автомобильных сообществ. Этой традиции в городе уже несколько лет. Удалось даже взять рекорды.
Сотни машин собрались в гигантскую автоелку в России - ВИДЕО
500 машин собрались в гигантскую автоелку в Красноярске (РФ).
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, участники поочередно зажгли фары от "верхушки" к основанию.
Такой флэшмоб к Новому году устроили водители одного из автомобильных сообществ. Этой традиции в городе уже несколько лет. Удалось даже взять рекорды. Так, в прошлом году в автоелку выстроились 800 машин, она официально попала в Книгу рекордов России.
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