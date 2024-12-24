Сотни машин собрались в гигантскую автоелку в России

500 машин собрались в гигантскую автоелку в Красноярске (РФ).

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, участники поочередно зажгли фары от "верхушки" к основанию.

Такой флэшмоб к Новому году устроили водители одного из автомобильных сообществ. Этой традиции в городе уже несколько лет. Удалось даже взять рекорды. Так, в прошлом году в автоелку выстроились 800 машин, она официально попала в Книгу рекордов России.