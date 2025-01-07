В США зафиксировали первую смерть от птичьего гриппа

В США впервые зафиксировали смерть человека от птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения американского штата Луизиана, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пациент был старше 65 лет, у него имелись сопутствующие заболевания. Уточняется, что он заразился в результате контакта с домашней или дикой птицей. В сообщении подчеркивается, что умерший пациент был единственным заразившимся H5N1 во всем штате.

"Текущий общий риск для здоровья населения остается низким", - подчеркнули в департаменте.